Rick Remender torna all’avventura con I Seasons

Rick Remender riprende la sua narrazione avventurosa con I Seasons, un’opera che esplora le dinamiche delle famiglie in mondi alternativi. Attraverso ambientazioni pericolose e sorprendenti, i protagonisti affrontano sfide che mettono alla prova il loro coraggio e i loro legami, sfidando l’ordine stabilito e cercando di correggere gli errori del passato. Un racconto che invita a riflettere sui valori della famiglia e della resilienza.

Non esistono mondi più avventurosi, pericolosi e strabilianti delle famiglie. Che ti spingano a viaggiare per dimensioni alternative, a sfidare l’ordine costituito inscenando ribellioni o sfidando dei per rimediare agli errori del passato. Rick Remender lo sa bene, calandosi spesso in questi maelstrom emotivi, dando vita a capolavori come Black Science, Seven To Eternity o Napalm Lullaby, fedele alla sua visione, al punto da renderla la scintilla scatenante della sua nuova avventura a fumetti, I Seasons. Spesso ci dimentichiamo quanto Remender sia addentro allo story telling. Considerato uno dei maestri del fumetto contemporaneo, Remender si è cimentato anche con la scrittura per videogiochi di successo – ricordate Dead Space? Incubi offerti dal buon Rick – ma è indubbiamente nella nona arte che ha dato il meglio di sé. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Rick Remender torna all’avventura con I Seasons Leggi anche: I Seasons – esce per saldaPress la nuova attesissima fiaba nera di Rick Remender disegnata da Paul Azaceta Leggi anche: Da Arezzo al mondo magico: torna Zig Zag con una nuova avventura

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.