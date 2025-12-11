La casa editrice saldaPress annuncia l’uscita del primo volume di I Seasons (di 2) firmato dallo sceneggiatore bestseller Rick Remender e dal talentuoso artista Paul Azaceta, per i colori di Matheus Lopes, che è stato presente a MGWCMX25 con saldaPress in occasione del lancio ufficiale della miniserie. Una collaborazione inedita tra due artisti tra i più apprezzati del fumetto contemporaneo, qui impegnati nella creazione di un mondo sospeso tra meraviglia e terrore. I Seasons racconta la storia di Summer, Winter, Spring e Autumn, quattro sorelle legate da un’affinità profonda e indissolubile. Figlie di una coppia di celebri detective scomparsi nel nulla dieci anni prima, le ragazze sono cresciute facendo affidamento solo l’una sull’altra, costruendo un nucleo familiare autonomo e fortissimo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - I Seasons – esce per saldaPress la nuova attesissima fiaba nera di Rick Remender disegnata da Paul Azaceta