Regione finanziati nuovi progetti di agricoltura sociale per cittadini di Paesi terzi

La Regione ha avviato un bando pubblico per finanziare progetti di agricoltura sociale destinati a cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione sociale e a prevenire fenomeni come l’occupazione in nero e il caporalato, promuovendo pratiche agricole sostenibili e legalità nel settore. Questi interventi rappresentano un passo importante verso un’agricoltura più equa e integrata.

Prevenire e contrastare l'occupazione in nero e il fenomeno del caporalato puntando all'inclusione. Con questo obiettivo la Regione finanzia, attraverso un avviso pubblico, progetti di agricoltura sociale rivolti a cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia.

