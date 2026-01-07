Regione 21 le proprietà da far fruttare

La Regione Lombardia ha individuato 21 proprietà, tra immobili, aree industriali e terreni, inserendole nel piano di alienazioni e valorizzazioni 2026-2028. L’obiettivo è ottimizzare il patrimonio regionale, generare risorse e ridurre gli oneri associati a queste proprietà. Questa strategia mira a una gestione più efficiente del patrimonio pubblico, favorendo la crescita e lo sviluppo del territorio.

Tra immobili, aree industriali e terreni, sono 21 le proprietà che Regione Lombardia ha incluso nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del triennio 2026-2028 con l'obiettivo di far cassa o liberarsi di oneri. Il valore stimato è di 33,5 milioni di euro se si considerano solo le 13 proprietà per le quali è già stata fatta una perizia sul valore economico che sono in grado di restituire. Per quanto riguarda Milano, l'unica proprietà inclusa nel piano è quella di alcuni terreni agricoli in via Fratelli Rizzardi. Qui le ipotesi sono due: un intervento di "rigenerazione urbana" o "interventi di forestazione per il contrasto e la mitigazione del cambiamento climatico".

