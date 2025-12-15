La casa da lasciare in eredità ai figli | nuda proprietà usufrutto donazioni e seconde case Le norme e le tasse da conoscere

L'eredità immobiliare rappresenta una sfida complessa, tra norme, tasse e strategie di pianificazione. Questo articolo analizza le principali soluzioni come nuda proprietà, usufrutto e donazioni, offrendo chiarimenti utili per gestire al meglio la trasmissione delle proprietà, ridurre i costi e prevenire controversie tra familiari.

Nei prossimi 20 anni passeranno di mano 1.400 miliardi di euro di proprietà. Come ridurre i costi ed evitare contenziosi tra familiari (e tasse). Pro e contro degli strumenti a disposizione.

