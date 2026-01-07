Rapporto Coop sui consumi 2026 | Italiani più cauti negli acquisti spesa concentrata su cibo e necessità
Il Rapporto Coop sui consumi 2026 evidenzia un’Italia più attenta e prudente nelle scelte di spesa. La crescita dei consumi sarà limitata e focalizzata principalmente su beni essenziali come cibo e necessità quotidiane. Questa tendenza riflette un atteggiamento di maggiore cautela tra i consumatori, che orientano le proprie risorse verso le priorità fondamentali.
Il Rapporto Coop sui consumi 2026 descrive un’Italia cauta e disincantata. La spesa aumenterà in misura contenuta e sarà indirizzata soprattutto alle necessità. A tavola prevalgono scelte più consapevoli: avanzano alimenti salutari e prodotti a marchio del distributore, mentre si consolida il consumo in casa. Sullo sfondo, l’aumento dei listini e la contrazione delle quantità acquistate frenano una ripartenza che appare ancora incerta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Rapporto Coop 2025 – Winter Edition; Previsioni e consumi 2026, rapporto Coop: “C’è preoccupazione, solo spese di necessità”; Rapporto Coop, nel 2026 pil al +0,2% e consumi allo 0,3%; Rapporto Coop, nel 2026 prevale la prudenza.
Rapporto Coop, consumi da rivitalizzare subito nel 2026 - Le previsioni di Coop indicano per il largo consumo una crescita contenuta al +0,9% a valore e una contrazione dello 0,4% a volume. italiaoggi.it
Il rapporto Coop descrive un 2026 di "turbolenza". Tra disillusione e Pil stagnante (+0,2%), prevalgono consumi di necessità, cibo salutare e marca del distributore. Calano altruismo e ideali: si cerca solo tranquillità in un mondo percepito come sempre più osti - facebook.com facebook
