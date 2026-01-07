Rapporto Coop sui consumi 2026 | Italiani più cauti negli acquisti spesa concentrata su cibo e necessità

Il Rapporto Coop sui consumi 2026 evidenzia un’Italia più attenta e prudente nelle scelte di spesa. La crescita dei consumi sarà limitata e focalizzata principalmente su beni essenziali come cibo e necessità quotidiane. Questa tendenza riflette un atteggiamento di maggiore cautela tra i consumatori, che orientano le proprie risorse verso le priorità fondamentali.

Il Rapporto Coop sui consumi 2026 descrive un’Italia cauta e disincantata. La spesa aumenterà in misura contenuta e sarà indirizzata soprattutto alle necessità. A tavola prevalgono scelte più consapevoli: avanzano alimenti salutari e prodotti a marchio del distributore, mentre si consolida il consumo in casa. Sullo sfondo, l’aumento dei listini e la contrazione delle quantità acquistate frenano una ripartenza che appare ancora incerta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

