Con l’arrivo dei saldi, circa il 60% degli italiani si mostra disposto a effettuare acquisti sfruttando le promozioni. Questa tendenza riflette un’attenzione crescente alle opportunità offerte dal mercato durante questo periodo, sottolineando l’importanza dei saldi come momento di consolidamento per i consumi nel settore retail.

Con l’inizio della stagione dei saldi, quasi il 60% degli italiani si dichiara pronto a effettuare acquisti approfittando dei prezzi scontati. Questo evento commerciale è atteso dal 47,3% degli acquirenti, che desiderano finalmente acquistare articoli che hanno bramato per lungo tempo. Questi sono i dati salienti che emergono da un’indagine condotta da Confcommercio in collaborazione con Format Research, la quale ha esaminato i comportamenti d’acquisto dei consumatori e le dinamiche del settore retail in vista dei saldi invernali del 2026. Le categorie di prodotti più ambite risultano essere l’abbigliamento, scelto dal 90,9% degli intervistati, e le calzature, preferite dall’80,1%. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Consumi: Confcommercio, 6 italiani su 10 pronti a fare acquisti con i saldi

Leggi anche: Saldi invernali oggi al via: "Pronti a fare acquisti nove cesenati su dieci"

Leggi anche: Da sabato al via i saldi invernali in Sicilia, Confcommercio: "Segnali positivi dai consumi natalizi"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Natale 2025: mercatini, cene e solidarietà nel bilancio delle feste; Capodanno, 6 milioni di italiani in viaggio. Aumenta la spesa per San Silvestro; LEGGE DI BILANCIO 2026: FIPE-CONFCOMMERCIO, PRIME MISURE UTILI PER SOSTENERE LAVORO E CONSUMI; Consumi: i viaggi restano il chiodo fisso degli italiani.

Consumi: Confcommercio, 6 italiani su 10 pronti a fare acquisti con i saldi (2) - ha modificato le abitudini di acquisto a causa dei cambiamenti climatici ... agenzianova.com

Saldi invernali al via: 6 liguri su 10 pronti agli acquisti, boom per abbigliamento e calzature - Per il 47,3% dei consumatori i saldi rappresentano l’occasione ideale per acquistare prodotti desiderati da tempo ... telenord.it