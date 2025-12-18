Calano gli acquisti, sale la spesa. I consumi pagano il caro-prezzi.

Negli ultimi mesi, le famiglie italiane hanno ridotto gli acquisti, ma la spesa complessiva continua a salire. Questa dinamica riflette un calo fisiologico dopo due anni di crescita, accompagnato da un aumento dei prezzi che spinge a una maggiore attenzione al budget. In un contesto di inflazione crescente, le scelte di consumo si adattano alle nuove sfide economiche, influenzando il modo in cui si gestiscono le risorse quotidiane.

C’è un calo fisiologico, frutto di due anni di crescita; e c’è un calo dovuto al rincaro dei prezzi che spinge le famiglie a una maggiore prudenza. E che, se devono acquistare, scelgono la carta del credito al consumo. "A fronte di una riduzione dei consumi il mercato del credito continua a crescere", osserva Marco Tarantola, ad e direttore generale di Findomestic Banca. "Nei primi dieci mesi dell’anno – precisa – le erogazioni segnano un +7%, con la rischiosità che rimane su livelli molto contenuti (1.7% il tasso di default a fine settembre 2025), pur mostrando un lieve incremento nel corso dell’anno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

