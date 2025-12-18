Calano gli acquisti sale la spesa I consumi pagano il caro-prezzi
Negli ultimi mesi, le famiglie italiane hanno ridotto gli acquisti, ma la spesa complessiva continua a salire. Questa dinamica riflette un calo fisiologico dopo due anni di crescita, accompagnato da un aumento dei prezzi che spinge a una maggiore attenzione al budget. In un contesto di inflazione crescente, le scelte di consumo si adattano alle nuove sfide economiche, influenzando il modo in cui si gestiscono le risorse quotidiane.
C’è un calo fisiologico, frutto di due anni di crescita; e c’è un calo dovuto al rincaro dei prezzi che spinge le famiglie a una maggiore prudenza. E che, se devono acquistare, scelgono la carta del credito al consumo. "A fronte di una riduzione dei consumi il mercato del credito continua a crescere", osserva Marco Tarantola, ad e direttore generale di Findomestic Banca. "Nei primi dieci mesi dell’anno – precisa – le erogazioni segnano un +7%, con la rischiosità che rimane su livelli molto contenuti (1.7% il tasso di default a fine settembre 2025), pur mostrando un lieve incremento nel corso dell’anno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Consumi, Istat: spesa famiglie stabile ma 1 su 3 taglia acquisto alimentari. Il Codacons: a Bolzano prezzi doppi della Puglia
Leggi anche: Sale la spesa degli italiani, nuovo divario tra Nord e Sud: come cambiano i consumi
Calano gli acquisti, sale la spesa. I consumi pagano il caro-prezzi.
Calano gli acquisti, sale la spesa. I consumi pagano il caro-prezzi - C’è un calo fisiologico, frutto di due anni di crescita; e c’è un calo dovuto al rincaro dei prezzi che spinge le famiglie a una maggiore prudenza. quotidiano.net
Farmaci: Aifa, sale a 4 mld sforamento spesa per acquisti diretti delle Regioni - 'Il consuntivo 2024 si chiude con uno sforamento della spesa farmaceutica per acquisti diretti da parte ... ilsole24ore.com
Aifa,4 miliardi di sforamento spesa farmaci per acquisti Regioni - Sale a 4 miliardi lo sforamento della spesa farmaceutica per acquisti diretti da parte delle Regioni: il consuntivo 2024 si chiude infatti con uno sforamento di 4 miliardi e 16 milioni di euro. ansa.it
SEMPRE PEGGIO economia inflazione prezzi supermercato spesa rdc carovita pasta food
Tranne qualche rara eccezione i segnali nei mercati non sono belli. Se acquistate, comprate cose che vorreste tenere x sempre, più che acquisti per speculazione. Il rischio, infatti, è che dobbiate tenerla per lungo tempo. Puntate sulla qualità e tenetevi una do - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.