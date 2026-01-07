Ragazzino cade dalla finestra al terzo piano muore a 13 anni

A Viterbo, tra il 6 e il 7 gennaio, un ragazzino di 13 anni ha perso la vita dopo essere caduto dalla finestra al terzo piano di un edificio nel quartiere Paradiso. L’incidente, ancora oggetto di indagini, ha suscitato grande dolore nella comunità locale. Si attendono ulteriori dettagli per chiarire le cause di quanto accaduto.

Sgomento a Viterbo, dove nella notte tra il 6 e il 7 gennaio un ragazzino di 13 anni, studente delle scuole medie, è morto dopo essere precipitato dalla finestra al terzo piano di un edificio nel quartiere Paradiso. L'allarme nella notte e i soccorsi vaniL'allarme è scattato intorno alle 3:30. 🔗 Leggi su Today.it

