Ragazzino di 13 anni cade dalla finestra e muore a Viterbo frequentava le scuole medie

Un ragazzo di 13 anni, studente delle scuole medie, è deceduto a Viterbo dopo essere caduto da una finestra al terzo piano di un edificio nel quartiere Paradiso, nella notte tra il 6 e 7 gennaio. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle cause di quanto accaduto.

Un ragazzino di 13 anni è morto a Viterbo. Studente delle scuole medie, è caduto da una finestra al terzo piano di un edificio al quartiere Paradiso, intorno alle 3,30 della notte tra il 6 e 7 gennaio.Immediato l'allarme lanciato dai familiari da via Palmanova. Il personale sanitario ha tentato.

Un 59enne di Catania ha colpito ripetutamente e violentemente il figlio di 10 anni con un grosso cucchiaio di legno, mentre il ragazzino chiedeva di poter stare con la madre e lo implorava di smettere. L’uomo lo rimproverava urlando: "Chi sono io Il padre e - facebook.com facebook

