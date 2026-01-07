Ragazzino cade dalla finestra e muore a Viterbo

A Viterbo, nella zona Paradiso, si è verificato un tragico incidente nella notte, con la perdita di un minore. Intorno alle 3, un ragazzo, studente delle scuole medie, è caduto da una finestra al terzo piano di un edificio. La comunità si stringe nel dolore per questa tragedia improvvisa, che ha coinvolto una giovane vita e ha suscitato grande commozione.

Sgomento e dolore in città per la morte di un minore avvenuta nella notte.I fatti si sono verificati intorno alle 3 in zona Paradiso, quando un ragazzino, studente delle scuole medie, è precipitato da una finestra al terzo piano di un edificio.Immediato l'allarme ai soccorritori del 118, che.

