Questo non è giornalismo ma un mestiere sporco con l' obiettivo di infangare
Questo testo analizza un fenomeno di depistaggio professionale da parte della Rai, evidenziando come da anni si costruiscano narrazioni distorte che ignorano sentenze e archiviazioni, con l’obiettivo di deviare l’attenzione dalla verità. Si tratta di un’operazione sistematica, più che di errori isolati, che mira a spostare il focus verso scenari nebulosi e ombre senza fondamento, mantenendo un contesto di omertà e manipolazione.
Non sono più colleghi che sbagliano, siamo al depistaggio professionale di servizio pubblico (la Rai) praticato con metodo e perseverante indifferenza per gli esiti storici e giudiziari, e non perché Report sbagli pista, ma perché, da anni, costruisce dolosamente dei racconti paralleli che se ne fottono di sentenze e archiviazioni e servono una sola funzione: spostare l'attenzione, allontanarla dalla verità accertata, portarla in un altrove nebuloso che è abitato da ombre e mandanti esterni e piste nere eternamente riaperte. Non sono errori, è premeditazione. È un mestiere che col giornalismo non c'entra nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
