Fabio Grosso ha commentato la sfida tra Sassuolo e Juventus, sottolineando la qualità dell'avversario. Il tecnico ha evidenziato l'importanza della partita, mantenendo un atteggiamento concentrato e realistico. La Juventus si prepara ad affrontare una gara impegnativa, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, senza sottovalutare la forza del team di Sassuolo.

Fabio Grosso ha parlato in vista di Sassuolo Juve di domani sera. Il tecnico ha elogiato i bianconeri, ma non ha nascosto il suo obiettivo per la partita. La Juve si prepara alla trasferta contro il Sassuolo in un clima di grande attesa. Ai canali ufficiali del club emiliano, Fabio Grosso ha presentato il match sottolineando l'importanza della sfida. Per l'ex difensore si tratta di un vero e proprio tuffo nel passato contro la Vecchia Signora. Il tecnico avversario ha analizzato le insidie che attendono i suoi uomini contro i bianconeri.

© Juventusnews24.com - Grosso verso Sassuolo Juve: «Avversario di grande livello, ma abbiamo questo obiettivo»

