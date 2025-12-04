Giornalismo sotto accusa | Basta notizie non verificate A rischio credibilità e mestiere
La questione non riguarda più solo la qualità dell’informazione, ma la tenuta stessa della professione. A Perugia — come sempre più spesso accade in molte città italiane — circolano presunti episodi di cronaca avvenuti sui mezzi pubblici, attribuiti con precisione a luoghi e situazioni che, alla verifica, risultano quantomeno discutibili. Una dinamica che solleva interrogativi pesanti: perché non si verifica con i soggetti realmente interessati prima di diffondere una notizia? Perché si preferisce inseguire la prima voce, magari utile a “cavalcare l’onda”, invece di controllare i fatti? Il fenomeno non è isolato: accade a Milano come a Roma, a Palermo come a Torino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
