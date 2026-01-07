Analisi della partita: Kalulu si distingue per la sua versatilità, contribuendo sia in fase offensiva che difensiva. La sua prestazione si conclude con un voto di 7, grazie a un assist e a interventi precisi. Yildiz, invece, mostra segnali positivi, ma nel corso del match cala di intensità. In generale, la squadra ha mostrato un equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con alcuni spunti interessanti per le prossime gare.

DI GREGORIO 6. Una sola vera respinta a 7’ dalla fine. KALULU 7. È il suo cross a propiziare il vantaggio, bravo nelle chiusure e nel non concedere a Laurienté, che è più veloce, i metri necessari a far male. BREMER 6,5. In determinati frangenti la sensazione è che basti la sua sola presenza a scoraggiare gli avversari meno determinati, tipo Pinamonti. KOOPMEINERS 6,5. Poco lavoro dietro, ha licenza di impostazione. MCKENNIE 6. Non è chiamato agli straordinari e permette le frequenti sovrapposizioni di Kalulu accentrandosi con intelligenza. LOCATELLI 7. I tempi sono sempre quelli giusti, qualsiasi sia la gittata del passaggio e l’idea di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qualità Kalulu. L’ex Loca fa tutto. Yildiz c’è, poi cala

Pierre Kalulu appreciation tweet 24 partite 2.160 minuti Dal primo all'ultimo Miglior acquisto qualità/prezzo ultimi anni. #PisaJuventus x.com

Il gol di Kalulu fa tirare un sospiro di sollievo forte, poi il raddoppio di Yildiz. 2' tempo difficile, palo Pisa, palo Juve, prestazione grigia che lievita solo dopo i cambi e l'ingresso di Zhegrova. La Juve vince una partita scorbutica, collosa, dove la qualità dovrebbe f - facebook.com facebook