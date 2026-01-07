Qualità Kalulu L’ex Loca fa tutto Yildiz c’è poi cala

Da sport.quotidiano.net 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi della partita: Kalulu si distingue per la sua versatilità, contribuendo sia in fase offensiva che difensiva. La sua prestazione si conclude con un voto di 7, grazie a un assist e a interventi precisi. Yildiz, invece, mostra segnali positivi, ma nel corso del match cala di intensità. In generale, la squadra ha mostrato un equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con alcuni spunti interessanti per le prossime gare.

DI GREGORIO 6. Una sola vera respinta a 7’ dalla fine. KALULU 7. È il suo cross a propiziare il vantaggio, bravo nelle chiusure e nel non concedere a Laurienté, che è più veloce, i metri necessari a far male. BREMER 6,5. In determinati frangenti la sensazione è che basti la sua sola presenza a scoraggiare gli avversari meno determinati, tipo Pinamonti. KOOPMEINERS 6,5. Poco lavoro dietro, ha licenza di impostazione. MCKENNIE 6. Non è chiamato agli straordinari e permette le frequenti sovrapposizioni di Kalulu accentrandosi con intelligenza. LOCATELLI 7. I tempi sono sempre quelli giusti, qualsiasi sia la gittata del passaggio e l’idea di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

qualit224 kalulu l8217ex loca fa tutto yildiz c8217232 poi cala

© Sport.quotidiano.net - Qualità Kalulu. L’ex Loca fa tutto. Yildiz c’è, poi cala

Leggi anche: Pagelle Como Juve: si spegne Yildiz e si spegne la Juventus, Conceicao fa tutto bene poi… Nico Paz ubriaca Cambiaso VOTI

Leggi anche: Incontro Trump-Putin in Ungheria. L’Ue fa i capricci, poi cala le brache

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.