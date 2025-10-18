Incontro Trump-Putin in Ungheria L’Ue fa i capricci poi cala le brache

Laverita.info | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima protesta, dopo Bruxelles accoglie «con favore» il summit da Orbán: «Nessun divieto di viaggio» La Corte penale strepita: «Arrestare lo zar». I magiari invece se ne infischiano: «Lo aspettiamo con rispetto». 🔗 Leggi su Laverita.info

