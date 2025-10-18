Incontro Trump-Putin in Ungheria L’Ue fa i capricci poi cala le brache
Prima protesta, dopo Bruxelles accoglie «con favore» il summit da Orbán: «Nessun divieto di viaggio» La Corte penale strepita: «Arrestare lo zar». I magiari invece se ne infischiano: «Lo aspettiamo con rispetto». 🔗 Leggi su Laverita.info
Il presidente Usa, Donald Trump, venerdì ha ricevuto Andrea Bocelli nello Studio Ovale poco prima di accogliere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Un'assistente della Casa Bianca ha pubblicato le immagini dell'incontro fra Trump e il - facebook.com Vai su Facebook
Il mio intervento a Washington al Tic, poco prima dell’incontro Trump-Zelensky - X Vai su X
Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo vertice Trump-Putin - Come riporta Axios, Trump ha scherzato durante la chiamata, chiedendo a Putin se gli dispiacesse se gli Stati Uniti fornissero “un paio di migliaia di Tomahawk” all’Ucraina, ma ha anche espresso ... Si legge su startmag.it
Incontro con Trump a Budapest, svelata la mappa del viaggio di Putin: giro largo per il Presidente russo - C’è attesa per l’incontro tra Trump e Putin a Budapest, il secondo dopo quello di Ferragosto in Alaska. strettoweb.com scrive
Affrontare le sfide del viaggio per l'incontro di Putin in Ungheria - In seguito a significative tensioni geopolitiche, il presidente russo Vladimir Putin si prepara per una visita in Ungheria, dove è previsto un incontro con Donald Trump per un vertice cruciale volto a ... Da notizie.it