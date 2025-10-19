di Marco Baridon Pagelle Como Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Pagelle Como Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 6 – Ci mette una pezza per tenere a galla la Juve a fine primo tempo -soprattutto su Morata – e non ha particolari colpe sui gol subiti dagli avversari. Kalulu 5 – Non si accorge di Kempf in occasione del gol del Como: il 2 sguscia alle sue spalle e beffa Di Gregorio. Grave lettura sbagliata. Qualche cross velenoso nella ripresa, ma tante – troppe – amnesie difensive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Como Juve: si spegne Yildiz e si spegne la Juventus, Conceicao fa tutto bene poi… Nico Paz ubriaca Cambiaso VOTI