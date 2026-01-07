Qira Lenovo presenta a Las Vegas la super IA che fa da maggiordomo

Lenovo ha presentato a Las Vegas una nuova intelligenza artificiale ibrida, concepita come un assistente personale avanzato. L’evento si è svolto presso la Sphere di Las Vegas, offrendo uno sguardo sulle innovazioni che potrebbero ridefinire il rapporto tra utenti e tecnologia. Questa soluzione mira a integrare funzionalità intelligenti nel quotidiano, favorendo un’esperienza più naturale e personalizzata.

(Adnkronos) – La cornice della Sphere di Las Vegas è diventata il palcoscenico per la visione di Lenovo sul futuro dell'intelligenza artificiale ibrida, incentrata sulla figura del super agente personale. Il cuore dell'ecosistema è rappresentato da Qira, un sistema di intelligenza ambientale che opera in modo trasversale tra PC, smartphone e dispositivi indossabili. Sviluppato per .

