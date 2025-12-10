Fa festa Las Vegas Adesso è secondo

Lanazione.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Las Vegas si conferma tra le protagoniste del campionato, salendo al secondo posto della classifica con 22 punti. Grazie agli acuti di Sammarco e Polidori, la squadra ha superato la Vaianese con un risultato di 2-0, consolidando la propria posizione e avvicinando le prime della classe. La corsa verso la vetta continua con entusiasmo e determinazione.

Gli acuti di Sammarco e Polidori hanno consentito a Las Vegas di regolare i "cugini" della Vaianese (in virtù del 2-0 finale) e di issarsi così al secondo posto della classifica con 22 punti, appaiando il San Giusto (che nell’anticipo di venerdì scorso aveva brutalizzato La Briglia) e superando di un punto il Bacchereto. Questo l’epilogo dell’ormai tradizionale posticipo del lunedì sera che ha chiuso la decima giornata del campionato di Terza Categoria. Las Vegas sembra insomma aver trovato la quadratura del cerchio, smentendo con i fatti (perlomeno fin qui) la sensazione che poteva lasciar intuire un ridimensionamento a seguito della partenza del tecnico Albert Shahaj (approdato la scorsa estate al Chiesanuova, in Seconda Categoria). 🔗 Leggi su Lanazione.it

