Pronto soccorso siciliani sovraffollati boom di casi di influenza e situazione incandescente

Negli ultimi giorni, i pronto soccorso in Sicilia hanno registrato un aumento significativo di accessi, causato dall’incremento dei casi di influenza. Questa situazione ha intensificato le criticità già presenti, mettendo sotto pressione le strutture ospedaliere dell’isola. La crescente affluenza di pazienti richiede un’attenzione particolare per garantire assistenza tempestiva e adeguata a tutti.

Influenza in Sicilia, boom di accessi al pronto soccorso nel Nisseno - GELA – Boom di pazienti con influenza nell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta), “con prevalenza della variante K”, dicono i medici impegnati tra le corsie del nosocomio gelese, che ... livesicilia.it

Emergenza influenza, Pronto Soccorso in tilt e ricoveri programmati sospesi, task force al Policlinico - Il picco di ricoveri manda in tilt il sistema,, si studia la temporanea trasformazione di posti letto attualmente a bassa occupazione in posti letto di area medica, per rispondere all’aumento della do ... blogsicilia.it

Boom di pazienti con influenza nell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, «con prevalenza della variante K», dicono i medici impegnati tra le corsie del nosocomio gelese, che intasano il pronto soccorso x.com

MACERATA - Prima è stato portato al pronto soccorso del capoluogo, poi è stato trasferimento a Torrette - facebook.com facebook

