Pronto soccorso siciliani sovraffollati boom di casi di influenza e situazione incandescente
Negli ultimi giorni, i pronto soccorso in Sicilia hanno registrato un aumento significativo di accessi, causato dall’incremento dei casi di influenza. Questa situazione ha intensificato le criticità già presenti, mettendo sotto pressione le strutture ospedaliere dell’isola. La crescente affluenza di pazienti richiede un’attenzione particolare per garantire assistenza tempestiva e adeguata a tutti.
La situazione dei pronto soccorso in Sicilia è incandescente: nelle ultime due settimane l'impennata delle sindromi influenzali ha messo in grave sofferenza l’intero sistema ospedaliero siciliano. L’influenza sta creando sacche di sovraffollamento - con punte che in alcuni nosocomi palermitani superano il 350% - per via dei pazienti che permangono nelle struttura di emergenza, in attesa del ricovero. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Palermo, influenza e pronto soccorso sotto pressione: task force al Policlinico
