L' influenza corre un milione di casi in una settimana | quando arriva il picco domina la variante K Pronto soccorso sotto pressione

Durante la settimana dal 15 al 21 dicembre 2025, l’incidenza delle infezioni respiratorie acute ha raggiunto un livello elevato, riflettendo una diffusione significativa dei virus respiratori. L’attuale stagione invernale vede un aumento dei casi, con il picco di influenza che coinvolge circa un milione di persone in una sola settimana, dominato dalla variante K. La pressione sui pronto soccorso continua a crescere, evidenziando l’importanza di monitorare e prevenire le infezioni respiratorie.

Influenza, 950mila nuovi casi. L'esperta: «Ci stiamo avvicinando al picco» - Dai dati del bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità emerge un aumento dei contagi soprattutto nei bambini fino a 4 anni. msn.com

Natale amaro per migliaia di italiani: influenza record con febbre, tosse e mal pancia - Influenza record: il virus corre più veloce del previsto, cambia sintomi e manda in tilt feste e ospedali. metropolitano.it

Influenza, in molti sono già malati, ma il picco arriverà a gennaio Sono tanti a correre in farmacia, ma bisogna evitare i rimedi fai-da-te e di assumere antibiotici o antipiretici senza reale necessità. Ecco i consigli degli esperti... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.