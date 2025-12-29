L' influenza corre un milione di casi in una settimana | quando arriva il picco domina la variante K Pronto soccorso sotto pressione
Durante la settimana dal 15 al 21 dicembre 2025, l’incidenza delle infezioni respiratorie acute ha raggiunto un livello elevato, riflettendo una diffusione significativa dei virus respiratori. L’attuale stagione invernale vede un aumento dei casi, con il picco di influenza che coinvolge circa un milione di persone in una sola settimana, dominato dalla variante K. La pressione sui pronto soccorso continua a crescere, evidenziando l’importanza di monitorare e prevenire le infezioni respiratorie.
L?inverno 2025 mostra una circolazione dei virus respiratori in piena espansione. Nella settimana dal 15 al 21 dicembre, l?incidenza delle infezioni respiratorie acute ha raggiunto. 🔗 Leggi su Leggo.it
