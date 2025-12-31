Influenza boom di bambini al pronto soccorso | aumento dei casi e prevenzione spiegati dal pediatra

In questo periodo di festività si osserva un aumento dei casi di bambini che si rivolgono ai pronto soccorso per sintomi influenzali. Il pediatra spiega le cause di questo incremento e fornisce consigli pratici sulla prevenzione, per aiutare le famiglie a gestire al meglio queste situazioni e ridurre il rischio di complicanze.

In questi giorni di feste si sta registrando un significativo incremento di accessi ai pronto soccorso di bambini con sintomi influenzali. Il Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP) Rino Agostiniani ha spiegato le ragioni del boom di casi di influenza tra i più piccoli e quali misure adottare per proteggerli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Influenza, casi in forte aumento: 585mila nuovi contagi in una settimana. Iss: colpiti soprattutto i bambini Leggi anche: Dal raffreddore alla bronchiolite: è boom di accessi al pronto soccorso per virus respiratori al Bambino Gesù Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Influenza K (dicembre 2025): sintomi, durata e cura; Influenza, siamo al picco di contagi soprattutto tra i bambini; Influenza, la variante K che sta scatenando un boom di polmoniti in Veneto: «Il picco tra Natale e Capodanno»; Influenza, in arrivo il picco della variante K. Ospedali in sofferenza. Influenza K ma non solo, dal Covid al sinciziale: tutti i virus in circolazione e come difendersi - Sono circa 6 milioni gli italiani già contagiati dall'influenza e virus respiratori dall'inizio della stagione e di questi ben 950 mila solo la settimana prima di Natale. ilmessaggero.it

Influenza e variante K, il picco per Capodanno: contagi in aumento a Natale. Gli esperti: «Boom di virus respiratori e intestinali» - Le festività non si sono ancora concluse, ma per molti italiani sono già rovinate. corriereadriatico.it

Influenza K, il picco per Capodanno. Gli esperti: «Boom di virus respiratori e intestinali» - Le festività non si sono ancora concluse, ma per molti italiani sono già rovinate. ilgazzettino.it

Influenza e variante K, boom di polmoniti virali, il dottor Vassallo spiega qual è il sintomo da non sottovalutare - facebook.com facebook

Influenza, colpiti i bimbi: “Dalla Vigilia 100 al giorno. Boom di casi sotto i 4 anni” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.