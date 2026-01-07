Pronostico Arsenal-Liverpool | rivincita e ko definitivo
L'incontro tra Arsenal e Liverpool, in programma giovedì alle 21, è una delle sfide della ventunesima giornata di Premier League. La partita si svolge in un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi di classifica diversi. Di seguito si trovano le informazioni su probabili formazioni, pronostico e modalità di visione in diretta.
Arsenal-Liverpool è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Ad agosto il Liverpool in casa ha battuto l’Arsenal. Era la terza giornata, sembrava iniziato un altro cammino solitario della squadra di Slot verso il campionato e la solita stagione difficile dei Gunners. A distanza di mesi le cose sono state ribaltate. E adesso, per l’Arsenal, è arrivato il momento di dare il ko definitivo ai Reds. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Niente più “doppietta” nelle gare di campionato come successo nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
