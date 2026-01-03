L'incontro tra Bournemouth e Arsenal, valido per la ventesima giornata di Premier League, si svolgerà sabato alle 18:30. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostico e informazioni sulla diretta televisiva, offrendo un quadro completo per gli appassionati.

Bournemouth-Arsenal è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una delle ultime squadre in campionato ha battuto l’Arsenal in campionato è stato il Bournemouth. Ebbene, la rivincita è pronta, subito. Sì, è passato un poco di tempo, visto che parliamo di una delle ultime giornate della passata stagione. Però, adesso, di possibilità che il Bournemouth possa ripetere l’impresa non ce ne stanno. Pronostico Bournemouth-Arsenal: arriva subito la rivincita (AnsaFoto) – Ilveggente.it Vive un momento davvero magico l’Arsenal – a certificarlo, pure, l’affermazione contro l’Aston Villa nello scorso turno, una squadra praticamente distrutta – nonostante ci sia stato l’avvicinamento del City che non vuole mollare la presa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bournemouth-Arsenal: è arrivata l’ora della rivincita

Leggi anche: Bournemouth–Arsenal: al Vitality i Gunners vogliono aprire il 2026 col botto, ultime news, probabili formazioni e pronostico

Leggi anche: Pronostico Lazio-Lecce: è il tempo della rivincita

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pronostico Bournemouth vs Arsenal – 3 Gennaio 2026 - Arsenal accende la Premier League del 3 Gennaio 2026, con calcio d’inizio previsto alle 18:30 al Vitality Stadio. news-sports.it