Pronostico Manchester City-Liverpool | il duello che decide l’anti-Arsenal
Manchester City-Liverpool è una partita valida per l’undicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Entrambe, al momento, sono costrette ad inseguire l’Arsenal capolista, a +6 sul Manchester City secondo e a +7 sul Liverpool terzo. I Gunners, finora, sono stati più continui ma soprattutto gli appena tre gol subiti in 10 partite stanno facendo la differenza. A Cityzens e a Reds non riamne che trovare quella continuità che, da quando è iniziata la Premier League, si è vista raramente, solo in parte. E questo, in una corsa al titolo che si preannuncia serratissima come (quasi) ogni anno, rappresenta un problema non indifferente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
