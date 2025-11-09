Pronostico Manchester City-Liverpool | il duello che decide l’anti-Arsenal

Ilveggente.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manchester City-Liverpool è una partita valida per l’undicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Entrambe, al momento, sono costrette ad inseguire l’Arsenal capolista, a +6 sul Manchester City secondo e a +7 sul Liverpool terzo. I Gunners, finora, sono stati più continui ma soprattutto gli appena tre gol subiti in 10 partite stanno facendo la differenza. A Cityzens e a Reds non riamne che trovare quella continuità che, da quando è iniziata la Premier League, si è vista raramente, solo in parte. E questo, in una corsa al titolo che si preannuncia serratissima come (quasi) ogni anno, rappresenta un problema non indifferente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico manchester city liverpool il duello che decide l8217anti arsenal

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Liverpool: il duello che decide l’anti-Arsenal

Altri contenuti sullo stesso argomento

pronostico manchester city liverpoolManchester City-Liverpool, quote e pronostici sui marcatori: Haaland contro Salah - Il Liverpool cerca continuità dopo il successo in campionato contro l' Aston Villa (2- Secondo tuttosport.com

pronostico manchester city liverpoolPronostico Manchester City vs Liverpool – 9 Novembre 2025 - All’Etihad Stadio si accendono i riflettori per una delle sfide più attese della Premier League. Riporta news-sports.it

pronostico manchester city liverpoolManchester City vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 09/11/25 - Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Manchester City vs Liverpool por Premier League el 09/11/25. Segnala goal.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Manchester City Liverpool