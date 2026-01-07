Previsioni meteo Livorno | Temperatura ancora in calo allerta gialla per rischio ghiaccio prolungata fino a giovedì 8 gennaio

Previsioni meteo Livorno: le temperature continuano a diminuire, con gelate diffuse su tutta la regione. La protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per rischio ghiaccio fino alle ore 12 di giovedì 8 gennaio, per garantire la sicurezza durante le condizioni di freddo intenso. Restate aggiornati sulle eventuali variazioni del meteo e adottate le precauzioni necessarie.

Temperature minime in ulteriore calo con gelate diffuse a tutte le quote. Per queste ragioni la sala operativa della protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla in vigore per ghiaccio in tutta la Toscana fino alle 12 di domani, giovedì 8 gennaio. Ulteriori dettagli e consigli sui. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

