Allerta meteo gialla per neve e ghiaccio in Toscana | quadro e previsioni per giovedì 1 gennaio 2026

L’allerta meteo gialla per neve e ghiaccio interessa la Toscana giovedì 1 gennaio 2026. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, la sala operativa regionale ha segnalato condizioni di attenzione per la neve nella parte orientale e per il ghiaccio su gran parte del territorio. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni climatiche e adottare le necessarie precauzioni durante la giornata.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La sala operativa regionale ha emesso allerta meteo di codice giallo per neve sulla Toscana orientale e per ghiaccio su gran parte del territorio regionale nella giornata di giovedì 1 gennaio 2026. La situazione meteorologica sarà caratterizzata da temperature basse, con valori diffusamente inferiori allo zero soprattutto nelle ore notturne e del primo mattino. Rischio ghiaccio: attenzione nelle ore notturne e mattutine. Nel corso della notte e fino alla tarda mattinata di giovedì sono attese temperature sottozero su tutta la regione, comprese le aree costiere di Toscana, con esclusione di Isola d’Elba e dell’Arcipelago Toscano. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Allerta meteo gialla per neve e ghiaccio in Toscana: quadro e previsioni per giovedì 1 gennaio 2026 Leggi anche: Neve e ghiaccio in Toscana: nuova allerta gialla domenica 23 Leggi anche: Ghiaccio, neve e vento: allerta meteo in Toscana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Meteo, allerta maltempo: neve al Nord e piogge al Centro-Sud. Ecco dove: le previsioni; Emilia-Romagna, allerta rossa: possibili esondazioni. Allerta gialla per altre 4 regioni; Torna la neve: allerta gialla nell'entroterra, ecco dove; Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio. Capodanno sotto zero in Toscana, allerta ghiaccio e neve - Capodanno 2026 con avviso meteo di codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve. ansa.it

