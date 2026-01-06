Previsioni meteo Livorno temperature sotto zero e rischio ghiaccio | domani 7 gennaio è allerta gialla

Le previsioni meteo per Livorno indicano temperature sotto zero e un crescente rischio ghiaccio. Domani, 7 gennaio, è prevista un’allerta gialla a causa delle condizioni di freddo intenso e delle possibili criticità legate alle basse temperature. La protezione civile regionale invita alla prudenza, in particolare nelle zone a maggiore esposizione alle condizioni climatiche avverse. È importante seguire gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie.

Prosegue l'ondata di freddo che sta attanagliando l'Italia, Toscana compresa. Dopo il crollo delle temperature e la neve caduta anche a bassa quota, come a Livorno tra la Valle Benedetta e il Gabbro, la protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino meteo con avviso di criticità.

Meteo, 3-4 gennaio con piogge al Centro-sud poi torna il gelo - Domenica 4 gennaio perturbazione più intensa e calo delle temperature a partire dal Nord per l'arrivo di aria molto fredda. meteo.it

La Toscana si sveglia con le nevicate: non solo in collina, fiocchi anche a Firenze e Livorno - Sulla Montagna Pistoiese, temperature all’Abetone attorno ai meno 7: le strade sono innevate e non si circola senza catene o pneumatici adeguati. corrierefiorentino.corriere.it

FLASH METEO! Le previsioni di ieri sulle nevicate si sono rivelate molto precise, con qualche sorpresa in più. Nevica in Emilia-Romagna dalla provincia di Modena verso est fino allriviera romagnola. Fiocchi in provincia di Rovigo, ma localmente anche sulle z x.com

Vortice freddo in arrivo con pioggia, vento e neve fino in pianura: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/yvz75jxd - facebook.com facebook

