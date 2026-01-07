Previsioni meteo Livorno | Temperatura ancora in calo allerta gialla per rischio ghiaccio prolungata fino a giovedì 8 gennaio
Le previsioni meteo per Livorno segnalano un ulteriore calo delle temperature minime, con gelate diffuse su tutto il territorio. Per questo motivo, la protezione civile regionale ha prorogato l’allerta gialla per rischio ghiaccio fino alle ore 12 di giovedì 8 gennaio, al fine di monitorare e prevenire eventuali rischi legati alle condizioni meteorologiche attuali.
Temperature minime in ulteriore calo con gelate diffuse a tutte le quote. Per queste ragioni la sala operativa della protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla in vigore per ghiaccio in tutta la Toscana fino alle 12 di domani, giovedì 8 gennaio. Ulteriori dettagli e consigli sui. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
