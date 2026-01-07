Pressing su Adamo Mendes e Bohinen Per la difesa spunta il nome di Diakitè

Lo Spezia intensifica le trattative per Emanuele Adamo, Pedro Mendes e Emil Bohinen, cercando di concretizzare presto gli acquisti. Sul fronte difensivo, si fa largo il nome di Diakitè, che potrebbe rappresentare un’opzione valida per rafforzare il reparto. La società lavora con attenzione per completare il mercato e migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Pressing ad oltranza dello Spezia per Emanuele Adamo, Pedro Mendes e Emil Bohinen. Una sorta di corsa contro il tempo quella in atto da parte del presidente Charlie Stillitano e del ds Stefano Melissano per rinforzare la squadra. Per l’esterno destro Adamo anche ieri Melissano ha avuto un colloquio con il dirimpettaio cesenate Fusco: si sta lavorando per trovare un accordo sulla cifra del cartellino, con il Cesena che richiede qualcosa in più rispetto ai 250mila euro offerti dallo Spezia. Una cessione che si potrà formalizzare non appena arriverà l’accredito di 422mila euro che la proprietà americana del Cesena sta effettuando per consentire al club romagnolo di fare mercato e a Fusco di ingaggiare il sostituto di Adamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

