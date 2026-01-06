Stretta finale per l’arrivo di Adamo Bohinen e Mendes trattative aperte

Si avvicina l’arrivo di Emanuele Adamo allo Spezia. Il calciatore, nato nel 1998, ha espresso la volontà di trasferirsi in Liguria. Il club bianco è attualmente impegnato nelle trattative con il Cesena per definire il trasferimento. Intanto, sono in corso anche discussioni con Bohinen e Mendes, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

L'esterno destro Emanuele Adamo, classe 1998, vuole lo Spezia; club bianco in pressing sul Cesena per chiudere la trattativa. Ieri il ds Stefano Melissano ha avuto una lunga 'call' con Filippo Fusco, direttore dell'area tecnica del Cesena, per definire nei dettagli il trasferimento in riva al Golfo del giocatore napoletano, in scadenza con il club cesenate a giugno 2027, al quale il sodalizio aquilotto ha offerto un contratto triennale. Lo Spezia ha proposto al Cesena un prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 250mila euro, il Cesena punta ad alzare la posta in palio, tenendo presente un aspetto non secondario, ovvero l'impossibilità, ad oggi, da parte della società romagnola di poter operare nel mercato in entrata.

