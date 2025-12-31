Calciomercato Bari | Cistana primo nome per la difesa in attacco occhi su Mendes e Cuni

Il Calciomercato del Bari si apre con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva, puntando su Cistana come primo nome. In attacco, l’attenzione è rivolta a Mendes e Cuni, con l’intento di migliorare la qualità dell’organico. La società lavora per integrare i giocatori giusti, migliorando la compattezza della squadra in vista delle prossime sfide. Un mercato mirato e attento alle esigenze della squadra, senza enfasi o eccessi.

Il Bari si prepara al mercato di riparazione con un obiettivo chiaro: rinforzare una difesa che finora ha concesso troppo. I numeri parlano chiaro: 28 gol subiti in 18 partite, una media che ha acceso più di un campanello d’allarme in casa biancorossa e che rende inevitabili interventi nel. 🔗 Leggi su Baritoday.it

