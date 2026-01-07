Portato in Questura a Brescia il presunto assassino di Alessandro Ambrosio

Da bresciatoday.it 7 gen 2026

A Brescia, Marin Jelenic, 36 anni, è stato portato in Questura dopo il fermo a Desenzano del Garda. La Polizia di Stato ha avviato le procedure di arresto in relazione al presunto omicidio di Alessandro Ambrosio. Jelenic si trova ora sotto custodia, in attesa delle successive verifiche investigative.

Dopo il fermo a Desenzano del Garda, Marin Jelenic, 36 anni, è stato trasferito in Questura a Brescia sotto la custodia della Polizia di Stato per avviare formalmente la procedura di arresto. L’uomo è accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all’addome il 5. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

