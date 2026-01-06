Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna | fermato il presunto killer Marin Jelenik

Le autorità hanno fermato Marin Jelenik, sospettato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio nel parcheggio della stazione di Bologna. Dopo circa 24 ore di indagini, il 36enne croato è stato identificato come presunto responsabile. L’arresto rappresenta un passo importante nelle indagini per chiarire le circostanze della morte del capotreno.

Dopo circa 24 ore di ricerche, le forze dell’ordine hanno fermato Marin Jelenik, 36enne croato sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, trovato morto il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L’uomo sarebbe stato colpito a morte da un fendente all’addome. L’aggressione e la fuga L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio, in un’area riservata ai dipendenti della stazione. Ambrosio è stato aggredito alle spalle. Il sospettato è fuggito subito dopo, facendo perdere le proprie tracce. Chi era la vittima Alessandro Ambrosio viveva ad Anzola dell’Emilia ed era laureato in Statistica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

