Politica Davide Bergamini lascia la Lega per il Gruppo Misto | Vi spiego le mie motivazioni
Davide Bergamini annuncia il suo passaggio dal gruppo della Lega al Gruppo Misto, spiegando le motivazioni alla base di questa decisione. Dopo un’attenta valutazione politica, l’esponente ha ritenuto opportuno cambiare percorso, evidenziando l’importanza di rappresentare al meglio le proprie posizioni all’interno del Parlamento. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella sua attività politica, con l’obiettivo di contribuire in modo più efficace al dibattito istituzionale.
“Dopo una lunga e sofferta riflessione politica, ho deciso di lasciare il gruppo della Lega per confluire nel Gruppo Misto”. Così Davide Bergamini, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, conferma l’addio al partito del Carroccio per una ‘nuova avventura’ politica.Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
