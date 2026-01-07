Davide Bergamini lascia la Lega per Forza Italia | incontro tra il deputato e Rancan

Il deputato Davide Bergamini annuncia il passaggio dalla Lega a Forza Italia, incontrando il senatore Rancan. La decisione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla direzione del partito e sulla ricerca di nuovi volti politici, in un momento di avvicinamento alle prossime scadenze legislative. La scelta di Bergamini rappresenta un elemento di riflessione sulle dinamiche interne ai diversi schieramenti politici italiani.

Ferrara, 7 gennaio 2025 – Saranno le sirene di (quasi) fine legislatura? O le esortazioni ai “volti nuovi” che Pier Silvio Berlusconi ha fatto indicando la necessità di un cambio di marcia per Forza Italia. Fatto sta che - come anticipato dal Foglio - il deputato di casa nostra, Davide Bergamini, avrebbe deciso di passare dalla Lega a Forza Italia. I genitori del piccolo Raniero: “Milano era diventata invivibile, qui crescerà in mezzo alla natura” Per il momento da parte sua non ci sono dichiarazioni ma le chiacchiere sembrano piuttosto fondate. Se non altro dalle chiamate e dai messaggi che da qualche giorno si rincorrono nelle varie chat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

