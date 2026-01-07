Poggiomarino presentazione ufficiale dell’Archeofestival 2026 | sabato 10 gennaio la conferenza stampa

Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 10.30, presso il Cineteatro Eliseo di Poggiomarino, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’Archeofestival 2026, alla sua quarta edizione. L’evento sarà l’occasione per illustrare il programma e le novità di questa importante manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale del territorio.

Sarà presentato ufficialmente sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10.30, presso il Cineteatro Eliseo di Poggiomarino, il nuovo Archeofestival 2026, giunto alla sua quarta edizione. Nel corso della conferenza stampa di lancio verrà illustrato il nuovo percorso della manifestazione, che da gennaio a luglio attraverserà l'intera Campania con un fitto calendario di appuntamenti culturali. L'Archeofestival, promosso dal Gruppo Archeologico "Terramare 3000", con la collaborazione di numerose associazioni, è un tour culturale itinerante dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e antropologico regionale.

