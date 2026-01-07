La PlayStation 6 si prepara a integrare l'intelligenza artificiale anche nel completamento dei giochi, offrendo un supporto ai utenti nei titoli più complessi. Mentre l’AI si conferma come elemento chiave nello sviluppo dei videogiochi di nuova generazione, resta da valutare se questa tecnologia possa realmente migliorare l’esperienza di gioco o se rappresenti solo un’ulteriore evoluzione tecnologica.

Sappiamo che l’intelligenza artificiale sarà fondamentale nello sviluppo dei videogame della prossima generazione, ma Sony sembra puntare sulla nuova tecnologia per aiutare i suoi utenti a portare a termine i videogame più ostici. I videogame nascono come forma di intrattenimento pubblica, rivolta ad un target di utenti molto giovani che s’incontravano in apposite sale per condividere la loro passione per questa nuova forma di passatempo. I cosiddetti giochi arcade erano volutamente ostici, anche perché il modello di business che permetteva loro di proliferare era basato sul quantitativo di monete che s’inserivano nel cabinato. 🔗 Leggi su Esports247.it

Playstation 6, AI centrale anche per il completamento dei giochi: ne abbiamo davvero bisogno?

