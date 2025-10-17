Ucraina | Trump ' Tomahawk a Kiev? anche noi ne abbiamo bisogno'

Washington, 17 ott. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all'Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. "Anche gli Stati Uniti d'America hanno bisogno di Tomahawk. Ne abbiamo molti, ma ne abbiamo bisogno. Voglio dire, non possiamo esaurirli", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. "Non so cosa possiamo fare al riguardo". Zelensky, arrivato a Washington in mattinata, dovrebbe fare pressione su Trump affinché trasferisca i missili a lungo raggio Tomahawk all'Ucraina durante l'incontro previsto per oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

