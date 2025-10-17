Ucraina | Trump ' Tomahawk a Kiev? anche noi ne abbiamo bisogno'
Washington, 17 ott. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all'Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. "Anche gli Stati Uniti d'America hanno bisogno di Tomahawk. Ne abbiamo molti, ma ne abbiamo bisogno. Voglio dire, non possiamo esaurirli", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. "Non so cosa possiamo fare al riguardo". Zelensky, arrivato a Washington in mattinata, dovrebbe fare pressione su Trump affinché trasferisca i missili a lungo raggio Tomahawk all'Ucraina durante l'incontro previsto per oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Rivedi l'ultima edizione del #Tg2000 - #16ottobre #PapaLeoneXIV #FAO #FAO80 #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Rafah #Trump #Ucraina #Russia #Putin #ONU #Zelensky #Clima #vonderLeyen #Femminicidio #PamelaGenini #Soncin #Pe - facebook.com Vai su Facebook
Guerra in #Ucraina, nel pomeriggio lunga telefonata tra #Trump e #Putin alla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca del Tycoon con #Zelensky. "Colloquio produttivo, abbiamo parlato di scambi commerciali, una volta finito il conflitto". #Tg1 Enrico Bona - X Vai su X
Ucraina: Trump, 'Tomahawk a Kiev? anche noi ne abbiamo bisogno' - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all'Ucraina dopo ... Secondo iltempo.it
Ucraina, colloquio Trump-Putin «positivo e produttivo»: verso incontro a Budapest. Zelensky è a Washington - Zelenskiy incontrerà Trump per sollecitare un maggiore sostegno militare, mentre Kiev e Mosca intensificano la loro guerra con massicci attacchi ai sistemi energetici, mentre la Nato fatica a ... Scrive ilsole24ore.com
"La Russia sta vincendo, i Tomahawk non ci spaventano": cosa ha detto Putin a Trump - Se gli Stati Uniti forniranno missili Tomahawk a Kiev, non cambieranno le sorti del conflitto ma danneggeranno le relazioni con Mosca. Da msn.com