Bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di casa non è in pericolo di vita Tragedia sfiorata a Scafati

A Scafati, un bambino di 13 mesi è stato morsi dal pitbull di famiglia. Fortunatamente, il piccolo non è in pericolo di vita. L'animale è stato affidato alle autorità sanitarie locali per le verifiche del caso. L’episodio evidenzia l’importanza di una gestione responsabile degli animali domestici in ambito familiare.

A Scafati (Salerno) un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull che, dopo l'aggressione, è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale. Solo l'immediato intervento dei soccorsi ha evitato il peggio. Il bambino, trasferito d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli non è in pericolo di vita. Il piccolo, da quanto si apprende, è stato morso alla.

