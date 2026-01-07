Pitbull azzanna neonato a Scafati | il piccolo di 13 mesi morso alla guancia
Un episodio di aggressione si è verificato a Scafati, dove un pitbull ha morso alla guancia un neonato di 13 mesi. I genitori hanno chiamato i soccorsi, che hanno stabilizzato il bambino sul posto e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli e precauzioni riguardo alla presenza di cani di proprietà in ambienti familiari.
Subito dopo l'aggressione, i genitori del bambino hanno tempestivamente allertato i soccorsi. I professionisti del 118 hanno immediatamente stabilizzato il bimbo sul posto, per poi procedere ad un trasporto d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Bimbo di un anno azzannato da un pitbull a Scafati: ferito alla guancia
Leggi anche: Bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di casa, non è in pericolo di vita. Tragedia sfiorata a Scafati
Bimbo di un anno azzannato da un pitbull a Scafati: ferito alla guancia - Il bimbo è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre il cane è stato affidato ai veterinari dell’Asl. fanpage.it
Scafati, bambino di un anno azzannato dal pitbull - Un bimbo di un anno è stato ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli con ferite alla testa e al volto dopo essere stato azzannato dal pitbull di ... msn.com
Bimbo di un anno azzannato alla testa dal pitbull di casa - Il piccolo è stato aggredito mentre si trovava in un appartamento a Scafati, in provincia di Salerno: i medici dell'ospedale Santobono di Napoli lo hanno sottoposto a un intervento di chirurgia maxill ... today.it
I botti di Capodanno spaventano un pitbull che azzanna un ragazzo Il quattordicenne è stato ferito ad un piede e ad una gamba Leggi l’articolo completo di Maria Concetta Goldini al link nel primo commento - facebook.com facebook
Roma, azzannato dal suo pitbull: salvato dalla moglie che uccide il cane x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.