Pitbull azzanna neonato a Scafati | il piccolo di 13 mesi morso alla guancia

Un episodio di aggressione si è verificato a Scafati, dove un pitbull ha morso alla guancia un neonato di 13 mesi. I genitori hanno chiamato i soccorsi, che hanno stabilizzato il bambino sul posto e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli e precauzioni riguardo alla presenza di cani di proprietà in ambienti familiari.

