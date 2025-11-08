Opere abusive nell’azienda scatta l’ordinanza di rimozione per pedane e montagne russe

Massa Marittima, 8 novembre 2025 – Un’ordinanza di rimozione di opere abusive è stata firmata qualche giorno fa dal dirigente dell’edilizia privata del Comune di Massa Marittima. Sono stati i carabinieri a comunicare all’ente, che in un’azienda agricola in località Centinelle, nelle campagne intorno alla città del Balestro, vicino Marsiliana, c’erano diversi manufatti che erano stati realizzati senza autorizzazione. Si tratta di una struttura chiamata ’Piattaforma Foam Pit’, realizzata in legno che è ancorata al terreno con pali di legno infissi nel terreno e alcuni appoggiati sui blocchi di cemento preconfezionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Opere abusive nell’azienda, scatta l’ordinanza di rimozione per pedane e montagne russe

Leggi anche questi approfondimenti

Avvisi e Atti Del 06/11/2025 - Comune di Solarino La consultazione di ciascun atto o avviso è possibile soltanto nel periodo di validità assegnato a ciascuno di essi Numero: 1244 2025 Rapporto su opere abusive mese di ottobre 2025 Periodo validità: 06/11/2 - facebook.com Vai su Facebook

L’ordine di #demolizione di opere abusive può essere legittimamente notificato anche al progettista che ha presentato la #SCIA? Il #TarLazio ribadisce le responsabilità in caso di abusi edilizi - X Vai su X

Opere abusive e lavoratori in nero: cantiere sequestrato e maxi multa da 200mila euro - La sospensione immediata dei lavori e sanzioni per oltre 200mila sono state elevate a Carovigno al termine di un blitz congiunto eseguito nelle scorse ore in un cantiere ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Comune-Franco Tosi al veleno “Opere abusive” nell’area: arriva la richiesta di demolizione - Non si sono mai amati e le incomprensioni sono stati frequenti soprattutto quando si è trattato di confrontarsi a partire dal nuovo piano regolatore. Secondo ilgiorno.it