Opere abusive nell’azienda scatta l’ordinanza di rimozione per pedane e montagne russe

Massa Marittima, 8 novembre 2025 – Un’ordinanza di rimozione di opere abusive è stata firmata qualche giorno fa dal dirigente dell’edilizia privata del Comune di Massa Marittima. Sono stati i carabinieri a comunicare all’ente, che in un’azienda agricola in località Centinelle, nelle campagne intorno alla città del Balestro, vicino Marsiliana, c’erano diversi manufatti che erano stati realizzati senza autorizzazione. Si tratta di una struttura chiamata ’Piattaforma Foam Pit’, realizzata in legno che è ancorata al terreno con pali di legno infissi nel terreno e alcuni appoggiati sui blocchi di cemento preconfezionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

