Varchi di Natale il programma del primo weekend Ecco la pista del ghiaccio
Varchi di Natale: al via il primo fine settimana di eventi, con l’accensione dell’albero, la pista del ghiaccio, la casa di Babbo Natale con al caverna del GrinchSi alza il sipario sulla “magia di Varchi di Natale 2025 a Montevarchi con il primo fine settimana di appuntamenti e un programma ricco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Comune di Montevarchi. . Tante le novità per un cartellone di eventi davvero magico e poi pista di pattinaggio, fontane danzanti, Casa di Babbo Natale e la Caverna del Grinch - facebook.com Vai su Facebook
Varchi di Natale accende la magia con tante novità - A Montevarchi pista di pattinaggio, fontane danzanti, casa di Babbo Natale e del Grinch, presepe vivente a Moncioni, ma anche mostre, concerti e spettacoli per bambini ... Scrive msn.com