Varchi di Natale il programma del primo weekend Ecco la pista del ghiaccio

Arezzonotizie.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varchi di Natale: al via il primo fine settimana di eventi, con l’accensione dell’albero, la pista del ghiaccio, la casa di Babbo Natale con al caverna del GrinchSi alza il sipario sulla “magia di Varchi di Natale 2025 a Montevarchi con il primo fine settimana di appuntamenti e un programma ricco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

