Pier Silvio Berlusconi cambia casa a Portofino | trasloco con la famiglia a Villa San Sebastiano con vista mozzafiato sul golfo del Tigullio

Pier Silvio Berlusconi ha trasferito la sua famiglia a Portofino, stabilendosi in una villa a Villa San Sebastiano, con vista sul golfo del Tigullio. La proprietà è stata acquistata da Luca Bassani Antivari, fondatore di Wally Yacht e erede della famiglia che ha creato il marchio B-Ticino. Il cambio di residenza rappresenta un nuovo capitolo per il noto discendente della famiglia Berlusconi.

La nuova villa è stata acquistata da Luca Bassani Antivari, fondatore di Wally Yacht, erede della famiglia che ha creato il marchio B-Ticino. Ci sono 9 camere, 7 bagni, piscina e uliveto.

