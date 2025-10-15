La fortuna torna a baciare l’Agrigentino vinti 20 mila euro al 10eLotto | ecco dove
La fortuna fa tappa ancora una volta nell’Agrigentino. Durante l'estrazione dei numeri di martedì 14 ottobre, con il gioco del 10eLotto, è stata registrata una vincita da 20 mila euro a Ribera in una ricevitoria di Corso Francesco Crispi. Una cifra che conferma ancora una volta la Sicilia tra le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
Si torna a casa in 4 Li guardo camminare davanti a me e penso solo: che fortuna immensa ho - facebook.com Vai su Facebook
Per fortuna solo riposo e immobilizzazione. Torna presto @marcmarquez93! - X Vai su X