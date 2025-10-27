La fortuna torna a baciare la provincia centrato un nove al 10eLotto da oltre 50 mila euro
A Castrofilippo un giocatore vince ben 50 mila euro con un “9 oro” in un’estrazione frequente. La dea bendata si è “fermata” nel piccolo centro dell'entroterra, poco distante da Canicattì, dove è stata effettuata la giocata vincente. Un “colpo” che - come riporta Agimeg - conferma ancora una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
