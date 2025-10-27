La fortuna torna a baciare la provincia centrato un nove al 10eLotto da oltre 50 mila euro

Agrigentonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castrofilippo un giocatore vince ben 50 mila euro con un “9 oro” in un’estrazione frequente. La dea bendata si è “fermata” nel piccolo centro dell'entroterra, poco distante da Canicattì, dove è stata effettuata la giocata vincente. Un “colpo” che - come riporta Agimeg - conferma ancora una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Messina baciata dalla fortuna: doppia vincita in provincia - Un uomo di 48 anni di Milazzo ha “investito” 50 centesimi in 5 cartello del gioco “Bingo90”. Lo riporta msn.com

10eLotto, la provincia di Varese baciata dalla fortuna: 90mila euro vinti tra Gallarate e Cadrezzate - Nell’ultima estrazione del 10eLotto, stando a quanto riporta l’agenzia Agimerg, le due vincite più alte del concorso in questione ... Da ilgiorno.it

Doppia vincita in Toscana, Pontassieve e Piandiscò baciati dalla fortuna - La Dea bendata bacia ancora la Toscana dove è stato messo a segno una nuova vincita con il 10eLotto. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Fortuna Torna Baciare Provincia