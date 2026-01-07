Pattinodromo in Commissione Trasparenza la dirigente del Patrimonio

Nella Commissione Trasparenza, presieduta da Antonio Cammarota, è stata ascoltata la dirigente del settore patrimonio. L’incontro ha riguardato questioni legate alla gestione e alla trasparenza delle attività patrimoniali del Comune. Era prevista anche la presenza dell’avvocato Vincenzo Luciano, capo staff del sindaco, per approfondire le responsabilità politiche sugli atti discussi. L’audizione si inserisce nel percorso di chiarimento e trasparenza delle decisioni amministrative.

E' stata udita in commissione trasparenza, presieduta da Antonio Cammarota, la dirigente del settore patrimonio (doveva intervenire anche l'avvocato Vincenzo Luciano, capo staff del sindaco in ordine alla volontà politica e quindi la responsabilità degli atti politici). Nei prossimi giorni verrà udito anche l'ingegnere Micillo, perché l'ingegnere Micillo ha l'istruttoria dei fondi del Prius che sono stati già stanziati per 2 milioni di euro e che però hanno dei tempi lunghi per il rifacimento della massicciata del pattinodromo: in verità servono 4 milioni e mezzo (i costi preventivati) e non si sa dove andarli a prendere.

