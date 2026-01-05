Pattinodromo nuovo cedimento | riunione della Commissione Trasparenza

A Salerno si è verificato un nuovo cedimento nel pattinodromo, riaccendendo le preoccupazioni sulla sicurezza della struttura. La Commissione Trasparenza si riunisce per valutare la situazione e approfondire le cause del cedimento, al fine di garantire la tutela dei cittadini e la corretta gestione dei lavori. La situazione richiede attenzione e trasparenza per prevenire eventuali rischi futuri.

Tempo di lettura: < 1 minuto È allarme a Salerno per un nuovo crollo che si è verificato nella parte dove già si era registrato un cedimento. Una violenta mareggiata che si è verificata nel giorno scorsi ha determinato un nuovo crollo che sarà all’esame di una seduta, in programma il 7 gennaio, della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno. A chiederla il presidente della Commissione, Antonio Cammarota: ”È una situazione nota, aggravatasi in maniera evidente e irreversibile, tanto da comportare la chiusura dell’impianto, negli ultimi mesi. Cosa sta facendo il Comune per risolvere la situazione ed evitare il crollo definitivo?”, chiede Cammarota. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

