Crollo al Pattinodromo Cammarota | Mercoledì in commissione trasparenza

Il Pattinodromo Tullio d’Aragona sta subendo un progressivo deterioramento, con parti della struttura che si stanno sgretolando. La situazione è stata affrontata dal consigliere Cammarota, che ha annunciato un approfondimento in commissione trasparenza previsto per mercoledì. È importante monitorare la situazione per garantire la sicurezza e la corretta gestione di questa struttura pubblica.

