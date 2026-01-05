Crollo al Pattinodromo Cammarota | Mercoledì in commissione trasparenza
Il Pattinodromo Tullio d’Aragona sta subendo un progressivo deterioramento, con parti della struttura che si stanno sgretolando. La situazione è stata affrontata dal consigliere Cammarota, che ha annunciato un approfondimento in commissione trasparenza previsto per mercoledì. È importante monitorare la situazione per garantire la sicurezza e la corretta gestione di questa struttura pubblica.
“Il pattinodromo Tullio d’Aragona continua a sbriciolarsi un pezzo alla volta nel silenzio assordante del Comune di Salerno”. È l’allarme lanciato da Antonio Cammarota, consigliere comunale e capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno davanti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Salerno, crollo al pattinodromo sul lungomare: sconcerto tra i passanti
Leggi anche: Crollo al Pattinodromo, De Luca: "Impegneremo fondi regionali per la riapertura"
Crollo al Pattinodromo, Cammarota: “Mercoledì in commissione trasparenza” - “Il pattinodromo Tullio d’Aragona continua a sbriciolarsi un pezzo alla volta nel silenzio assordante del Comune di Salerno”. msn.com
Salerno, crollo al pattinodromo: chiude anche il campo da tennis - Il mare avanza e scava: l’erosione del costone roccioso progredisce e ieri mattina a Torrione si è portato dietro un altro pezzo di pista del pattinodromo comunale “Tullio d’Aragona”, sul lungomare ... ilmattino.it
Torrione, il Comune attinge ai fondi Prius per riparare il nuovo crollo del pattinodromo - facebook.com facebook
PATTINODROMO, PREOCCUPA UN NUOVO CROLLO GUARDA IL VIDEO x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.