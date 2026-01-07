Tra il 10 e il 31 gennaio, l’Irpinia sarà al centro del congresso provinciale del Partito Democratico, durante il quale verrà eletto il nuovo segretario. Pellegrino Palmieri si presenta come candidato alla guida del partito con la lista

Nel periodo compreso tra il 10 e il 31 gennaio prossimi, il congresso provinciale del Partito Democratico d’Irpinia porterà all’elezione del nuovo segretario.Radici e FuturoPellegrino Palmieri scende in campo con la lista Radici e Futuro e un progetto politico concreto. Non amministrare il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Partito Democratico d'Irpinia, il candidato segretario Pellegrino Palmieri scende in campo con la lista "Radici e Futuro"

Leggi anche: Partito Democratico, il nuovo segretario genovese è Francesco Tognoni

Leggi anche: Il Partito Liberal-democratico elegge come segretario provinciale Matteo Ciaccia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

PD Avellino, scatta la sfida tra Marco Alaia e Pellegrino Palmieri per la segreteria provinciale; Partito Democratico - Per la segreteria provinciale due candidature, Marco Alaia e Pellegrino Palmieri; Pd Irpinia, depositate le candidature: Marco Santo Alaia e Pellegrino Palmieri si sfidano per la segreteria provinciale; PD Irpinia due candidature per la segreteria provinciale | Alaia e Palmieri in corsa.

Congresso PD, ecco il manifesto programmatico di Pellegrino Palmieri - E’ il titolo del manifesto programmatico scelto dalla lista di “Radici e Futuro”, quella che sostiene la candidatura di Pellegrino ... irpinianews.it