Partito Democratico d' Irpinia il candidato segretario Pellegrino Palmieri scende in campo con la lista Radici e Futuro
Tra il 10 e il 31 gennaio, l’Irpinia sarà al centro del congresso provinciale del Partito Democratico, durante il quale verrà eletto il nuovo segretario. Pellegrino Palmieri si presenta come candidato alla guida del partito con la lista
Pellegrino Palmieri scende in campo con la lista Radici e Futuro e un progetto politico concreto.
